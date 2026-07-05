ragazzi moldavi ospitati dopo le cure oncologiche

Nove associazioni di volontariato, tra cui Piccolo Mondo odv, accolgono ragazzi moldavi dopo le cure oncologiche. I giovani sono stati trasferiti in strutture italiane per proseguire il percorso di recupero. La collaborazione coinvolge diversi enti e associazioni, con l’obiettivo di offrire assistenza e supporto ai minori. L’accoglienza si svolge in strutture specifiche, dedicate a garantire un ambiente protetto e adeguato alle esigenze dei bambini.

Piccolo Mondo odv è tra le nove associazioni di volontariato aderenti alla Federazione Avib (Federazione italiana associazioni per i bambini), che hanno unito le forze e il cuore per rendere possibile il " Progetto Speranta - Il mare per un sorriso dei bambini", contribuendo alla venuta e al soggiorno per risanamento a Genova di quattro ragazzini moldavi in fase di remissione oncologica e una loro accompagnatrice-interprete. I giovanissimi ospiti, Viktor, Nicolae, David, Avacum, insieme alla responsabile Ekaterina Bors, che padroneggia la lingua italiana, provenienti dalla provincia di Hincesti e seguìti dall’ospedale della loro città hanno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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