Rifiuta le cure oncologiche come la figlia | la mamma di Eleonora Bottaro morta per un tumore
Una donna che seguiva il metodo Hamer ha rifiutato le cure oncologiche per il tumore che ha portato alla morte di sua figlia. La madre e il marito sono stati condannati in cassazione a due anni di reclusione. La donna, deceduta, aveva scelto di non sottoporsi alle terapie mediche tradizionali, affidandosi a pratiche alternative. La sentenza riguarda anche il marito, coinvolto nel procedimento.
Aveva assecondato il rifiuto delle cure oncologiche della figlia Eleonora Bottaro: due giorni fa si è spenta anche Rita Benini, vinta da un tumore alla lingua. Coerente con i suoi principi, aveva rifiutato la chemioterapia seguendo il metodo Hamer. Una famiglia segnata dai lutti, quella di Rita e Lino Bottaro, titolari di un negozio di fotografia a Conselve, in provincia di Padova. La prima perdita improvvisa avviene nel 2013: sulle piste da sci di Folgaria Luca, primogenito della coppia, muore a 23 anni all'improvviso per un aneurisma. Ed è lì, secondo le teorie di Hamer, che si innesca un lutto psicologico che è all'origine della malattia della sorella Eleonora. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Notizie e thread social correlati
Padova, rifiuta le cure come impose alla figlia: la mamma di Eleonora Bottaro morta per un tumoreUna donna ha rifiutato le cure mediche tradizionali per sua figlia, Eleonora Bottaro, che è morta a causa di un tumore.
Leggi anche: È morta la mamma di Eleonora Bottaro: ha rifiutato le cure per il tumore, come per la figlia
Rita Benini, morta di cancro la madre che rifiutò la chemio per la figlia Eleonora Bottaro (deceduta per leucemia a 18 anni)La madre di Eleonora Bottaro, la 18enne che il 29 agosto del 2016 è deceduta per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e ... ilmessaggero.it
Rifiuta le cure oncologiche come la figlia: la mamma di Eleonora Bottaro morta per un tumoreLa donna, seguace del metodo Hamer, venne condannata insieme al marito in Cassazione a due anni per aver rifiutato i protocolli sanitari alla ragazza minorenne ... vanityfair.it