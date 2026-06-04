Una donna che seguiva il metodo Hamer ha rifiutato le cure oncologiche per il tumore che ha portato alla morte di sua figlia. La madre e il marito sono stati condannati in cassazione a due anni di reclusione. La donna, deceduta, aveva scelto di non sottoporsi alle terapie mediche tradizionali, affidandosi a pratiche alternative. La sentenza riguarda anche il marito, coinvolto nel procedimento.

Aveva assecondato il rifiuto delle cure oncologiche della figlia Eleonora Bottaro: due giorni fa si è spenta anche Rita Benini, vinta da un tumore alla lingua. Coerente con i suoi principi, aveva rifiutato la chemioterapia seguendo il metodo Hamer. Una famiglia segnata dai lutti, quella di Rita e Lino Bottaro, titolari di un negozio di fotografia a Conselve, in provincia di Padova. La prima perdita improvvisa avviene nel 2013: sulle piste da sci di Folgaria Luca, primogenito della coppia, muore a 23 anni all'improvviso per un aneurisma. Ed è lì, secondo le teorie di Hamer, che si innesca un lutto psicologico che è all'origine della malattia della sorella Eleonora. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Rifiuta le cure oncologiche come la figlia: la mamma di Eleonora Bottaro morta per un tumore

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