Linfomi | Roma ospita i vertici mondiali per le nuove cure oncologiche

A Roma si terrà l'8 e 9 maggio 2026 la conferenza internazionale sui linfomi, organizzata dall'IRST di Meldola. L'evento riunisce specialisti provenienti da diversi paesi per confrontarsi sulle ultime innovazioni nel trattamento di questa tipologia di tumore. Tra i temi principali ci sono le terapie cellulari e l'uso dell'intelligenza artificiale nel monitoraggio e nella cura dei pazienti affetti da linfoma.

? Cosa sapere L'Irst di Meldola organizza a Roma l'8 e 9 maggio 2026 The Lymphomas Conference.. Esperti internazionali discutono nuove terapie cellulari e l'impatto dell'intelligenza artificiale nei linfomi.. L’8 e il 9 maggio 2026, l’A.Roma Italian Lifestyle Hotel di Roma ospiterà la terza edizione di The Lymphomas Conference, un vertice scientifico organizzato dall’Unità di Ematologia e Trapianti dell’Irst Dino Amadori di Meldola per ridefinire le strategie contro i linfomi. Il meeting, che vede come figure centrali Musuraca e Normanno nella presidenza, si inserisce in un momento di profonda trasformazione per l’oncoematologia. La gestione...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Linfomi: Roma ospita i vertici mondiali per le nuove cure oncologiche Notizie correlate Linfomi, cure sempre più avanzate: i massimi esperti mondiali si confrontano al meeting dell'IrstI linfomi rappresentano oggi uno tra gli ambiti più dinamici dell'oncoematologia: nuove classi di farmaci, terapie cellulari avanzate e strumenti di... IoV protagonista in Europa, nuove alleanze per spingere ricerca e cure oncologicheTra le novità principali c’è l’ingresso, dal 2026, in EUREGHA, il network europeo che riunisce le autorità sanitarie regionali e locali. Contenuti di approfondimento Aumentano le possibilità di cura contro i linfomi, ok di Aifa alla rimborsabilità di una terapia Car-tAumentano le possibilità di trattamento per i pazienti colpiti da linfomi. L'Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità della terapia cellulare con Car-T (liso-cel) per il ... ansa.it Linfomi. In Italia si registrano ogni anno 12mila nuovi casi. Colpiti soprattutto bambini, adolescenti e giovani adultiPresto partirà al Bambin Gesù di Roma la sperimentazione con le Cart-T Cell che hanno dato importanti risultati con la leucemia. E per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle patologie si ballerà in ... quotidianosanita.it