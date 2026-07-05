Una ragazza di 18 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada ad Arezzo nella notte. L’incidente si è verificato intorno alle ore notturne e la giovane è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Le condizioni sono considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente.

Arezzo, 5 luglio 2026 – Ore di angoscia per una ragazza di 18 anni è rimasta gravemente ferita nella notte dopo essere stata investita da un’auto ad Arezzo. L'allarme è scattato poco dopo mezzanotte in viale Don Minzoni, all'altezza del Centro Affari, dove è stato richiesto l'intervento del 118. https:www.lanazione.itcronacaautostrada-incidente-oggi-l6edl1jb All'arrivo dei soccorritori, la giovane era priva di coscienza. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Arezzo, un'ambulanza Blsd della Misericordia di Arezzo e una pattuglia della Polizia Locale, che ha avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. La 18enne è stata inizialmente trasportata all'ospedale San Donato di Arezzo per una sosta tecnica e la stabilizzazione delle condizioni cliniche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ragazza di 18 anni travolta da un’auto mentre attraversa la strada: è gravissima

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