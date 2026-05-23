Una donna di 54 anni è deceduta dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in via Imperatore Federico a Palermo. La vettura, una Volkswagen, l'ha colpita intorno alle 14.30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessuna informazione sui rilievi o eventuali responsabilità.

Laura Catania di 54 anni è morta dopo essere stata investita da una Volkswagen mentre attraversava la strada in via Imperatore Federico a Palermo. La vittima ha sbattuto la testa contro il parabrezza dell’auto. La 54enne è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia dai sanitari del 118 ma è deceduta poco dopo. La donna stava passeggiando questa mattina con il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Travolta da un'auto mentre attraversa la strada: muore una donna di 54 anni a Palermo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

News - Roma. 86enne travolta sulle strisce. Una morte che ci riguarda tutti 26/12/2025

Sullo stesso argomento

Travolta da un’auto pirata mentre attraversa la strada, donna muore sul colpo a Torino: caccia al conducenteUna donna di 86 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto in corso Unione Sovietica, all'angolo con via Bordighera, a Torino.

Travolta sulla Bidentina da un'auto mentre attraversa: paura per una bimba di 7 anniUna bimba di 7 anni è rimasta ferita in modo grave, ma non sarebbe in pericolo di vita, in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di...

Taranto, travolta da un'auto in retromarcia: muore bambina di due anni. Inutile la corsa in ospedale x.com

Travolta da un'auto mentre attraversa la strada: muore una donna di 54 anni a PalermoLaura Catania di 54 anni è morta dopo essere stata investita da una Volkswagen mentre attraversava la strada in via Imperatore Federico a Palermo . La vittima ... gazzettadelsud.it

Bimba di 22 mesi travolta dall’auto del padre a Campobasso: è gravissimaIl grave incidente a Portocannone, nella provincia di Campobasso: l'uomo non si sarebbe accorto della presenza della figlia mentre faceva manovra ... fanpage.it