Travolta da un' auto mentre attraversa la strada | muore una donna di 54 anni a Palermo

Da feedpress.me 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 54 anni è deceduta dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in via Imperatore Federico a Palermo. La vettura, una Volkswagen, l'ha colpita intorno alle 14.30. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessuna informazione sui rilievi o eventuali responsabilità.

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Laura Catania di 54 anni è morta dopo essere stata investita da una Volkswagen mentre attraversava la strada in via Imperatore Federico a Palermo. La vittima ha sbattuto la testa contro il parabrezza dell’auto. La 54enne è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia dai sanitari del 118 ma è deceduta poco dopo. La donna stava passeggiando questa mattina con il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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