Travolta sulla Bidentina da un' auto mentre attraversa | paura per una bimba di 7 anni

Una bambina di sette anni è stata investita mentre attraversava una strada nella tarda mattinata di venerdì a Civitella. L'incidente si è verificato intorno alle 13 sulla strada Bidentina, quando un'auto l'ha travolta. La bambina ha riportato ferite di grave entità, ma non sembra essere in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la piccola in ospedale per le cure del caso.

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