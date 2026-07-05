Raccolta rifiuti le regole di Picenambiente
Picenambiente ha comunicato le proprie regole per la gestione della raccolta rifiuti. Recentemente, ci sono state critiche rivolte all'amministrazione comunale, ma la società evidenzia che non tutte le problematiche relative a raccolta, pulizia e distribuzione dei cassonetti sono imputabili al Comune. La gestione del servizio coinvolge più attori, e le responsabilità vengono condivise. Non sono stati indicati dettagli specifici su eventuali criticità o interventi correttivi.
Fulmini e saette contro il Comune, ma non sempre è colpa di tutto ciò che accade nel suo territorio a livello di raccolta rifiuti, pulizia e distribuzione cassonetti per i rifiuti. L’Ecosportello si trova all’interno del palazzo comunale di Grottammare, ma viene gestito da Picenambiente in sintonia con l’Ufficio Ambiente del Comune. Ci sono regole che prevedono il cassonetto grande per l’indifferenziata per i condomini, ma con non meno di 8 famiglie. E’ inutile inveire e maledire il Comune se il condominio è di sole 4 persone. La regola prevede l’uso del classico mastello per ciascuna famiglia. Eppure questo messaggio fatica a passare, scatenando le proteste di alcuni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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