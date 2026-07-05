raccolta rifiuti le regole di picenambiente

Notizia in breve

Picenambiente ha comunicato le proprie regole per la gestione della raccolta rifiuti. Recentemente, ci sono state critiche rivolte all'amministrazione comunale, ma la società evidenzia che non tutte le problematiche relative a raccolta, pulizia e distribuzione dei cassonetti sono imputabili al Comune. La gestione del servizio coinvolge più attori, e le responsabilità vengono condivise. Non sono stati indicati dettagli specifici su eventuali criticità o interventi correttivi.