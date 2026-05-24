Ecco le barriere galleggianti per la raccolta dei rifiuti nei canali

Da latinatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state installate barriere galleggianti nei canali principali di Terracina, tra cui il Fiume Portatore e il Diversivo Linea, per la raccolta dei rifiuti. Il progetto sperimentale, promosso dalla Provincia, ha avviato la fase operativa in queste aree. Le barriere sono state posizionate per trattenere i rifiuti galleggianti e facilitare la pulizia dei corsi d'acqua. La sperimentazione riguarda le zone interessate e segue l'obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti nei canali.

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Barriere galleggianti per la raccolta dei rifiuti nei canali. Entra nel vivo il progetto sperimentale della Provincia con l’avvio della fase operativa nei canali principali Fiume Portatore e Diversivo Linea, a Terracina.Dopo le attività preliminari e la consegna dei materiali avvenuta nei primi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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