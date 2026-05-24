Ecco le barriere galleggianti per la raccolta dei rifiuti nei canali
Sono state installate barriere galleggianti nei canali principali di Terracina, tra cui il Fiume Portatore e il Diversivo Linea, per la raccolta dei rifiuti. Il progetto sperimentale, promosso dalla Provincia, ha avviato la fase operativa in queste aree. Le barriere sono state posizionate per trattenere i rifiuti galleggianti e facilitare la pulizia dei corsi d'acqua. La sperimentazione riguarda le zone interessate e segue l'obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti nei canali.
Barriere galleggianti per la raccolta dei rifiuti nei canali. Entra nel vivo il progetto sperimentale della Provincia con l’avvio della fase operativa nei canali principali Fiume Portatore e Diversivo Linea, a Terracina.Dopo le attività preliminari e la consegna dei materiali avvenuta nei primi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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