Ecco le barriere galleggianti per la raccolta dei rifiuti nei canali

Notizia in breve

Sono state installate barriere galleggianti nei canali principali di Terracina, tra cui il Fiume Portatore e il Diversivo Linea, per la raccolta dei rifiuti. Il progetto sperimentale, promosso dalla Provincia, ha avviato la fase operativa in queste aree. Le barriere sono state posizionate per trattenere i rifiuti galleggianti e facilitare la pulizia dei corsi d'acqua. La sperimentazione riguarda le zone interessate e segue l'obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti nei canali.