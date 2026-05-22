Atalanta ecco il nuovo logo | la Dea torna nel tondino a testa alta - Foto
Oggi è stato presentato il nuovo logo della squadra, in occasione del secondo anniversario della vittoria in Europa League. Il restyling riprende lo stile degli anni Ottanta, con un design che include cinque ciocche simboliche per rappresentare i fondatori. La novità è stata annunciata durante un evento allo Store ufficiale, dove è stata anche allestita una mostra dedicata alla storia della squadra. Il nuovo logo raffigura la Dea con un design più moderno, ma che richiama le radici storiche.
LA PRESENTAZIONE. Presentato il restyling nel secondo anniversario della vittoria dell’Europa League: richiamo agli anni Ottanta, cinque ciocche per ricordare i fondatori e una mostra allo Store per celebrare la storia nerazzurra. «Storia, identità, tradizione e futuro». Ma soprattutto «a testa alta». Nel giorno del secondo anniversario della conquista dell’Europa League, l’Atalanta ha scelto di guardare avanti ripartendo dalle proprie radici, svelando venerdì 22 maggio il nuovo logo societario attraverso un video pubblicato sul canale YouTube del club e in contemporanea sui social e nelle vetrine dell’Atalanta Store di viale Papa Giovanni XXIII. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
NUOVO LOGO PER L'ATALANTA L'INIZIO DI UNA NUOVA ERA
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