Atalanta ecco il nuovo logo | la Dea torna nel tondino a testa alta - Foto

Oggi è stato presentato il nuovo logo della squadra, in occasione del secondo anniversario della vittoria in Europa League. Il restyling riprende lo stile degli anni Ottanta, con un design che include cinque ciocche simboliche per rappresentare i fondatori. La novità è stata annunciata durante un evento allo Store ufficiale, dove è stata anche allestita una mostra dedicata alla storia della squadra. Il nuovo logo raffigura la Dea con un design più moderno, ma che richiama le radici storiche.

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