L’Atalanta ha raggiunto un accordo triennale con Maurizio Sarri, che firmerà un contratto fino al 2029 dopo aver lasciato la Lazio. La firma ufficiale avverrà una volta completata la separazione con il club precedente. La squadra sarà testa di serie in Conference League per la prossima stagione.

L’Atalanta ieri ha definito l’intesa triennale con Maurizio Sarri: il 67enne tecnico di Figline si legherà con un contratto fino al 2029, mettendo nero su bianco non appena si sarà liberato dalla Lazio. Dea che intanto, nella prossima Conference League, sarà testa di serie, essendo la prima del ranking Uefa con il suo 16esimo posto. Sulla carta sarà la favorita. Le maggiori pretendenti, settime nei rispettivi campionati, sono formazioni di secondo livello: dalla Premier arriva il Brighton, dalla Bundesliga il Friburgo, finalista nell’ultima Europa League, dalla Liga il Getafe, dalla Ligue 1 il Monaco. Altre concorrenti potrebbero risalire dai turni preliminari: Ajax, Braga, Panathinaikos e i turchi del Basaksehir che avrebbero il vantaggio di una finale casalinga, a Istanbul, ma nello stadio dei rivali del Besiktas. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Qui Atalanta. Sarri, ora è fatta. Dea testa di serie in Conference

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LAZIO-ATALANTA 2-2 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

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a me questo inquieta: offrire meno dell’atalanta, spero sia una scelta solo legata a sarri, perché se davvero #Adl vuole spendere max 3 M per il nuovo allenatore allor il garcia 2.0 non è dietro l’angolo, è proprio qui. x.com

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