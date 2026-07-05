Una hypercar progettata per essere guidata quasi come una moto. Il progetto, chiamato Sanrivatti, è stato ideato da Santiago Sanchez Rivero, un giovane ingegnere uruguaiano appassionato di motorsport. L’obiettivo è creare un’auto che offra un’esperienza di guida diversa, combinando le caratteristiche di una hypercar con la maneggevolezza di una moto. La vettura rappresenta un’idea innovativa nel settore automobilistico.

Progettare una hypercar che si guidi come una moto. È questo l’obiettivo di Sanrivatti, l’ambizioso progetto automobilistico nato dall’intuizione di Santiago Sanchez Rivero, giovane ingegnere uruguaiano appassionato di motorsport. Al centro della sua idea c’è l’obiettivo di disegnare un’auto da corsa partendo dal rapporto che il pilota ha con il veicolo invece che dalle caratteristiche tecniche, dal telaio, dalla potenza e dall’aerodinamica. Dopo i suoi studi di ingegneria, Sanchez Rivero ha intrapreso la strada verso il sogno di creare una squadra di motorsport e ha trovato terreno fertile in Arnhem, nei Paesi Bassi, luogo di nascita della sua Sanrivatti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Questa hypercar si guida (quasi) come una moto: Sanrivatti rompe le regole

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