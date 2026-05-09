Fa una capriola sul tappeto elastico e si rompe entrambe le braccia

Un adolescente di Udine ha riportato gravi ferite alle braccia dopo un incidente su un tappeto elastico. Mentre tentava una capriola, è caduto in modo sbagliato, causando la rottura di entrambe le braccia. L'episodio si è verificato durante un momento di svago, trasformandosi in un infortunio serio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il giovane in ospedale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui