Fa una capriola sul tappeto elastico e si rompe entrambe le braccia

Da udinetoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un adolescente di Udine ha riportato gravi ferite alle braccia dopo un incidente su un tappeto elastico. Mentre tentava una capriola, è caduto in modo sbagliato, causando la rottura di entrambe le braccia. L'episodio si è verificato durante un momento di svago, trasformandosi in un infortunio serio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il giovane in ospedale.

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Doveva essere un momento di svago, invece si è trasformato in un infortunio molto serio. Un minorenne udinese si è rotto entrambe le braccia saltando su un tappeto elastico: aveva tentato una capriola, ma è caduto male. Il giovane, che si dedica anche ad attività sportive, dovrà attendere qualche.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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