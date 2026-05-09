Fa una capriola sul tappeto elastico e si rompe entrambe le braccia
Un adolescente di Udine ha riportato gravi ferite alle braccia dopo un incidente su un tappeto elastico. Mentre tentava una capriola, è caduto in modo sbagliato, causando la rottura di entrambe le braccia. L'episodio si è verificato durante un momento di svago, trasformandosi in un infortunio serio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il giovane in ospedale.
Doveva essere un momento di svago, invece si è trasformato in un infortunio molto serio. Un minorenne udinese si è rotto entrambe le braccia saltando su un tappeto elastico: aveva tentato una capriola, ma è caduto male. Il giovane, che si dedica anche ad attività sportive, dovrà attendere qualche.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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