La 61ª Biennale d’Arte di Venezia apre al pubblico domani 9 maggio e resterà visitabile fino al 22 novembre. Oltre cento paesi partecipano con padiglioni e opere che affrontano temi come guerra, migrazione e memoria, creando un percorso che si snoda tra installazioni, dipinti e sculture. La mostra centrale si ispira a una storia toccante, mentre le diverse esposizioni offrono uno sguardo vario e articolato sulle questioni attuali e passate.

L a 61ª Biennale d’Arte di Venezia apre al pubblico domani 9 maggio e resterà aperta fino al 22 novembre. Sei mesi in cui la città più fotografata del mondo diventa qualcosa di ancora più particolare e meraviglioso: un museo senza muri, dove ogni calle, ogni corte nascosta, ogni palazzo scrostato potrebbe nascondere un’opera d’arte o un padiglione nazionale. Più di cento paesi rappresentati, centinaia di artisti, migliaia di opere. Non si vede tutto in un giorno. Non si vede tutto in una settimana. Ma si può scegliere dove andare, e si può lasciare che alcune cose arrivino per caso. Corpi-batacchi, fluidi corporei, voci sussurrate. Austria e Polonia alla Biennale Arte 2026 X Leggi anche › Al lavoro con.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Oltre cento paesi rappresentati, una mostra centrale nata da una storia commovente e padiglioni che parlano di guerra, migrazione e memoria. Una guida tra le opere e i luoghi che raccontano meglio questa edizione

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