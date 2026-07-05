Quel pomeriggio di primavera diventò improvvisamente assurdo

Il 16 aprile 2020 si è svolta una commemorazione del senatore Roberto Ruffilli, la prima durante il lockdown per la pandemia di Covid-19. L’evento si è svolto in modo insolito rispetto alle occasioni precedenti, a causa delle restrizioni e delle misure di distanziamento sociale imposte in quel periodo. La cerimonia ha avuto luogo in un contesto totalmente diverso rispetto al passato, con modalità e partecipazione ridotte rispetto alle consuetudini.

Era il 16 aprile 2020: la commemorazione del senatore Roberto Ruffilli più strana di sempre, la prima con il lockdown imposto dalla pandemia di Covid-19. Quel giorno, fu – presente in quanto familiare – a raccontare la cerimonia per la cronaca forlivese del Carlino. Un brano che, riletto dopo la sua scomparsa, racconta molto della tragedia e della memoria. È il silenzio che fa la differenza più immediata, che crea l’impatto più forte. Non ci sono le voci dei ragazzi delle scuole superiori che in molte occasioni hanno animato corso Diaz con i loro flash mob in ricordo di Roberto Ruffilli. Non ci sono le grida dei bambini che nel 2018 hanno accolto il presidente Mattarella sul sagrato della chiesa di Ravaldino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Cenicienta se casó en lugar de su hermana con CEO frío,pero se enamoró locamente de ella!

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