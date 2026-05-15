L’ha fatto prima di morire Sub italiana morta alle Maldive solo adesso spunta quel video Assurdo
Una donna italiana è morta nelle Maldive e, solo ora, è stato diffuso un video che la riguarda. La sua scomparsa ha suscitato molte domande e aumentato l'attenzione su quanto accaduto durante il soggiorno. Le autorità locali stanno ancora indagando sulle circostanze della vicenda, mentre la famiglia e gli amici attendono risposte definitive. La diffusione del filmato ha generato reazioni e discussioni sui social e tra gli esperti del settore.
La tragica scomparsa di Monica Montefalcone, avvenuta nelle acque cristalline ma insidiose delle Maldive, ha scosso profondamente il mondo accademico e la comunità scientifica internazionale. La professoressa associata di Ecologia presso l’Università di Genova non era soltanto una docente stimata, ma una delle massime esperte mondiali nello studio delle barriere coralline. Insieme a lei hanno perso la vita altre quattro persone, tra cui la figlia Giorgia, l’assegnista di ricerca Muriel Oddenino e il giovane ricercatore Federico Gualtieri. Questo drammatico evento ha lasciato un vuoto incolmabile nel dipartimento Distav, dove Monica era... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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non sono mai andato a correre prima, ho trovato questo sub e l'ho fatto ieri reddit