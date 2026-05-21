Quel pomeriggio di un giorno da Tuono

Oggi all’Accademia di Belle Arti di Bologna si tiene la quarta edizione di “Quel pomeriggio di un giorno da Tuono”, evento dedicato al celebre fumettista e illustratore Tuono Pettinato. L’iniziativa ripercorre la vita e il lavoro dell’artista attraverso esposizioni e incontri, coinvolgendo studenti e appassionati di fumetto. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale della città e si svolge in una sede dedicata alle arti visive, con una partecipazione attiva di pubblico e professionisti del settore.

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