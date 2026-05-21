Quel pomeriggio di un giorno da Tuono

Da ilrestodelcarlino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi all’Accademia di Belle Arti di Bologna si tiene la quarta edizione di “Quel pomeriggio di un giorno da Tuono”, evento dedicato al celebre fumettista e illustratore Tuono Pettinato. L’iniziativa ripercorre la vita e il lavoro dell’artista attraverso esposizioni e incontri, coinvolgendo studenti e appassionati di fumetto. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale della città e si svolge in una sede dedicata alle arti visive, con una partecipazione attiva di pubblico e professionisti del settore.

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’’, dedicato alla figura del grande fumettista e illustratore Tuono Pettinato, torna oggi in Accademia di Belle Arti a Bologna per la sua quarta stagione. "Figura al tempo stesso centrale e laterale nel fumetto contemporaneo – spiegano gli organizzatori, ovvero i docenti, amici e colleghi quali il direttore di Ababo Enrico Fornaroli ed Emilio Varrà, Gianluca Costantini, Andrea Bruno – Tuono Pettinato ha saputo attraversare con eleganza e leggerezza sia il mondo dell’autoproduzione sia quello dell’editoria mainstream. Il suo lavoro si muove tra dimensione pop e ricerca, con uno sguardo ironico ma anche lucido, talvolta spietato, nel leggere il presente e i suoi paradossi, così come la storia e alcuni personaggi divenuti iconici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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