Quel pomeriggio di un giorno da Tuono
Oggi all’Accademia di Belle Arti di Bologna si tiene la quarta edizione di “Quel pomeriggio di un giorno da Tuono”, evento dedicato al celebre fumettista e illustratore Tuono Pettinato. L’iniziativa ripercorre la vita e il lavoro dell’artista attraverso esposizioni e incontri, coinvolgendo studenti e appassionati di fumetto. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale della città e si svolge in una sede dedicata alle arti visive, con una partecipazione attiva di pubblico e professionisti del settore.
’’, dedicato alla figura del grande fumettista e illustratore Tuono Pettinato, torna oggi in Accademia di Belle Arti a Bologna per la sua quarta stagione. "Figura al tempo stesso centrale e laterale nel fumetto contemporaneo – spiegano gli organizzatori, ovvero i docenti, amici e colleghi quali il direttore di Ababo Enrico Fornaroli ed Emilio Varrà, Gianluca Costantini, Andrea Bruno – Tuono Pettinato ha saputo attraversare con eleganza e leggerezza sia il mondo dell’autoproduzione sia quello dell’editoria mainstream. Il suo lavoro si muove tra dimensione pop e ricerca, con uno sguardo ironico ma anche lucido, talvolta spietato, nel leggere il presente e i suoi paradossi, così come la storia e alcuni personaggi divenuti iconici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Come un certo uomo ricorda ancor oggi, tutto cominciò in una casa di Pompei. Non poté più dimenticare quel pomeriggio afoso e tranquillo John Dickinson Carr #incipitprimavera #scritturebrevi x.com
Domani, 21 maggio, all’Accademia di Belle Arti di Bologna ci sarà Quel pomeriggio di un giorno da Tuono, il consueto incontro dedicato a Tuono Pettinato, al suo lavoro e al suo modo unico di attraversare il fumetto e la cultura visiva. Con Enrico Fornaroli, E facebook
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