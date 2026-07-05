Quarant' anni fa a Bologna in 26.000 al Dall' Ara per lo scudetto dei Warriors | quella festa da record e il trionfo del football bolognese

Il 5 luglio 1986, circa 26.000 persone si sono radunate allo stadio Dall’Ara di Bologna per festeggiare lo scudetto dei Warriors nel football americano. Quella giornata è rimasta impressa come una delle più grandi celebrazioni per la squadra, che ha conquistato il suo primo e finora unico titolo nazionale. La festa ha coinvolto migliaia di tifosi e appassionati presenti all’interno dell’impianto.

Quarant’anni oggi: era il 5 luglio 1986 quando l’urlo dello stadio Dall’Ara celebrò il primo — e finora unico — scudetto dei Warriors nel football americano. Un Super Bowl da giocare in casa e Bologna, che in quegli anni era Football City, rispose presente: è tuttora la finale con più spettatori, con dati che oscillano dai 21.000 spettatori totali ufficiali a punte di 26.000 presenze per la fase clou, quando i cancelli all’intervallo vennero aperti e sui gradoni dell’impianto (le modifiche per Italia ’90 erano ancora su carta e nulla più) arrivò ancora più gente. I Guerrieri griffati Bonfiglioli e guidati dal presidentissimo, il... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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L'Italia dagli anni di piombo al 1994 (Podcast) Cap. 17 manuale Storia e Storiografia

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