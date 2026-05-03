A Bologna, il match si conclude senza reti segnate dai centravanti, lasciando il pubblico con un vuoto di gol. La situazione solleva domande sulla scelta tra Castro e Odgaard per risolvere il problema offensivo. La decisione sull’attaccante titolare spetta all’allenatore, che deve valutare le opzioni disponibili per sbloccare il risultato. La partita si conclude senza reti, sottolineando le difficoltà offensive della squadra.

? Cosa scoprirai Chi deve risolvere il vuoto di gol lasciato dai centravanti?. Come può Italiano scegliere tra Castro e Odgaard per sbloccare il gioco?. Perché la difesa del Bologna concede così tanti gol in casa?. Quali sono le conseguenze del rendimento attuale sul mercato estivo?.? In Breve Nelle ultime 12 partite casalinghe il Bologna ha segnato solo 7 reti.. Nessun gol è stato segnato da punte centrali nelle ultime 12 sfide domestiche.. La difesa ha subito 19 reti nelle medesime 12 partite giocate al Dall’Ara.. Castro ha segnato 3 reti in casa su 11 totali realizzate in stagione.. Il Bologna di Italiano deve affrontare la sfida contro il Cagliari cercando di invertire una tendenza negativa che affonda le radici nelle dodici partite giocate nel Dall’Ara da quando la squadra subì l’1-3 contro la Cremonese lo scorso primo dicembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna, il dilemma del gol: zero reti da punte al Dall’Ara

Notizie correlate

Leggi anche: Castro e il rebus del gol al Dall’Ara. Poche reti nelle ultime dodici gare

Bologna Parma 0-1, succede di tutto al Dall’Ara: doppia espulsione e gol allo scadere. Cos’è accadutodi Redazione JuventusNews24Bologna Parma, i rossoblù restano in dieci per l’espulsione di Pobega e cadono nel finale: decide un bolide dalla distanza...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Moviola Bologna-Roma: Di Bello e un solo dubbio, Wesley ferma Heggem; Roma, Dybala torna in campo dopo tre mesi: rientro a Bologna e corsa all’Europa; Bologna-Roma: la moviola dei quotidiani. Partita semplice per Di Bello; Stavolta sì, la stagione è finita: la Roma passa al Dall’Ara.

Castro e il rebus del gol al Dall’Ara. Poche reti nelle ultime dodici gareC’è un Dall’Ara da riconquistare ancora una volta. E’ tema ricorrente dal primo dicembre, giorno in cui la squadra di Italiano incassò un 1-3 con la Cremonese. Da allora 9 ko in 12 gare interne in cam ... sport.quotidiano.net

Bologna Cagliari, il Dall’Ara resta un tabù per i sardi: il dato sui rossoblù spaventa PisacaneBologna Cagliari, la trasferta in Emilia continua a rappresentare un ostacolo storico per i sardi: il dato sulle ultime cinque gare ... cagliarinews24.com

Lunch match al Dall'Ara #BolognaCagliari #WeAreOne - facebook.com facebook

Italiano: “Non è una stagione da buttare. Col Cagliari il Dall’Ara deve tornare un punto di forza” x.com