Maurizio lo storico custode del Dall' Ara va in pensione Saputo lo ringrazia | Ha dedicato la sua vita al Bologna

Da ilrestodelcarlino.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il custode storico dello stadio Dall’Ara va in pensione dopo decenni di servizio. La società sportiva ha ringraziato pubblicamente per l’impegno e la dedizione dimostrata nel corso degli anni. La sua presenza sarà ricordata come parte integrante della storia del luogo. Nessun intervento di ristrutturazione è stato annunciato, ma la fine di un’epoca si fa sentire tra tifosi e staff. La sua uscita dal ruolo segna la conclusione di un’era per lo stadio.

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Bologna, 27 maggio 2026 – Il Dall’Ara non sarà più lo stesso. No, nessun lavoro di restyling o cambio radicale. Semplicemente lo stadio saluta il suo storico custode che ha raggiunto la meritata pensione. Maurizio Savi saluta quella che è stata la sua casa per oltre 25 anni: l’uomo delle chiavi, così come lo ha definito il presidente Joey Saputo, ha ricevuto il tributo di tutta la società, da staff a giocatori, in occasione della cena di fine anno del club, con lo stesso patron rossoblù che ha ricordato quanto Savi sia stato una parte importantissima della storia del Bologna e chiamandolo sul palco per festeggiarlo davanti a tutti e consegnarli una chiave speciale a ricordo del suo instancabile lavoro al Dall’Ara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Maurizio, lo storico custode del Dall'Ara va in pensione. Saputo lo ringrazia: “Ha dedicato la sua vita al Bologna”
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