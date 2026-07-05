Quando lo schermo sostituisce la vita Alberto Pellai smaschera la trappola che tiene prigionieri i nostri figli Non vogliono più uscire

Gli adolescenti mostrano sempre meno interesse a uscire di casa e passano molto tempo davanti agli schermi, secondo uno psicologo. Durante una lectio, ha evidenziato come la dipendenza digitale possa trasformarsi in una forma di prigionia per i giovani. Ha sottolineato il confine tra tutela e isolamento, evidenziando come la tecnologia influenzi i comportamenti degli adolescenti. La discussione si è concentrata sulla difficoltà dei genitori nel gestire questa nuova realtà senza un manuale.

Ma qual è il confine tra la tutela dei figli e la loro “prigionia” digitale? E perché oggi gli adolescenti sembrano aver perso il desiderio di uscire nel mondo? Pellai ha aperto la sua Lectio Magistralis, intitolata “Chi educa i genitori? Crescere figli senza un manuale”, con un’osservazione che ha fatto riflettere il pubblico. Fino a quindici anni fa, il conflitto generazionale era incentrato sul desiderio dei ragazzi di uscire di casa: il motorino, l’orario di rientro, la lotta per stare fuori con il gruppo. La camera da letto era la “prigione” in cui i genitori confinavano i figli come punizione. “Il mantra dei genitori è cambiato,” ha spiegato Pellai. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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