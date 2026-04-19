Gli adolescenti sono sempre più coinvolti nel mondo dei social media, spesso credendo di vivere una favola digitale che nasconde rischi reali. Uno studio recente evidenzia come l’utilizzo intensivo di queste piattaforme possa causare danni alla mente e allo sviluppo dei giovani. Esperti e genitori sono invitati a riflettere sulla necessità di intervenire, mentre le autorità politiche sono chiamate a non perdere ulteriore tempo per tutelare le nuove generazioni.

Milano, 19 aprile 2026 – Non c’è più tempo. Perché, come il gatto e la volpe si approfittavano dell’ingenuità di Pinocchio per guadagnare zecchini d’oro, le multinazionali del digitale pare stiano sfruttando consapevolmente la vulnerabilità psicologica dei giovani per generare profitti. Non è una favola, ma realtà. E nel mondo qualcosa sta cambiando: lo dimostrano le recenti politiche a livello globale sulle età minime per l’utilizzo di smartphone e social. Anche in Italia qualcosa si muove: da una parte la Fondazione Patti Digitali, che genera alleanze educative tra genitori e comunità educante, dall’altra le istituzioni con una proposta di legge bipartisan.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gli adolescenti e la finta favola dei social, parola di Alberto Pellai: “Danni alla mente e allo sviluppo. La politica non perda più tempo”

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