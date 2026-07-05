LIVE Italia-Lituania 87-84 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | IMPRESA AZZURRA CONTRO LE STELLE NBA! Mannion MVP

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha vinto la partita contro la Lituania con il punteggio di 87-84 nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027. La gara si è conclusa alle 22:09, con Mannion riconosciuto come miglior giocatore della partita. La squadra italiana ha mantenuto il vantaggio dopo aver vinto anche l’incontro precedente in trasferta contro la stessa nazionale. La diretta si è chiusa con questa vittoria, che conferma il buon andamento della squadra nelle qualificazioni.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:09 Termina qui la nostra diretta Live per questa vittoria importante dell’Italia che si è confermata dopo il successo esterno dell’andata sulla Lituania. Grazie a tutti voi, amiche e amici di OA Sport, per averci seguito e aver tifato insieme a noi. Buon proseguimento e un saluto sportivo! 22:06 27 punti di un Nico Mannion scatenato, con 14 punti di Matteo Spagnolo e 10 di Stefano Tonut – 9 punti di Gabriele Procida, con 25 punti e 12 rimbalzi di Azuzolas Tubelis ultimo ad arrendersi per la Lituania con 14 punti di Ignas Sargiunas. 22:03 Vittoria di cuore degli azzurri che chiudono la prima fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 (girone D) con 5-1 di record saldamente al primo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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