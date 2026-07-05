L’Italia affronta la Lituania nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2027. La partita è in corso e vede gli azzurri sfavoriti contro una squadra con giocatori provenienti dalla NBA, tra cui Valanciunas. La gara si svolge senza interruzioni, e i punteggi vengono aggiornati in tempo reale. La sfida si svolge in un clima di grande attesa, con entrambe le squadre che cercano di ottenere il risultato utile per la qualificazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Lituania, Qualificazioni Mondiali basket 2027. Gli azzurri chiudono la prima fase ospitando la coriacea squadra baltica e anche questa finestra estiva per il girone D. La rappresentativa tricolore già certa del primo posto e del passaggio alla prossima fase – dove si portano dietro i punti conquistati nella prima – ha fatto la voce grossa giovedì sera contro l’Islanda (83-102) grazie ad un terzo quarto stellare, con 16 punti di uno scatenato Tommaso Baldasso e 14 punti di un Nico Mannion sempre efficace così come la coppia Tonut-Tessitori (30 punti in due). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Lituania, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: azzurri sfavoriti contro Valanciunas e le stelle NBA

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