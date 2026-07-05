Daniele Cacciapuoti, 32 anni, è morto a causa di una condizione chiamata «organi a specchio». Il sindaco della città ha pubblicato la sua ultima lettera, scritta a novembre prima di un intervento chirurgico. Nella missiva, il giovane ha scritto che il suo cuore e il fegato non sono riusciti a superare la grave malattia. La notizia è stata diffusa con un messaggio pubblico, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

«Se avete questa lettera tra le mani, significa che il mio cuore e il mio fegato non ce l’hanno fatta a superare questa enorme tempesta». Daniele Cacciapuoti ha 32 anni e queste parole le scrive a novembre scorso, qualche minuto prima di entrare in sala operatoria. Oggi a pubblicarle su Facebook è il sindaco del suo Comune, Qualiano in provincia di Napoli, Raffale de Leonardis. La storia di Daniele, dagli organi «a specchio» al trapianto.«Pubblico questa lettera - ha precisato il primo cittadino - su richiesta della famiglia di Daniele Cacciapuoti, perché credo che il suo messaggio meriti di essere custodito e condiviso. È una testimonianza di amore profondo verso i propri cari, di coraggio e di gratitudine». 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Qualiano, Daniele morto a causa dei suoi «organi a specchio»: il sindaco della città pubblica la sua ultima lettera

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