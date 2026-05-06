Meloni pubblica i suoi deepfake ma il problema della sua foto in lingerie è molto più complesso

Giorgia Meloni ha condiviso sui social un’immagine modificata digitalmente, in cui appare in lingerie, sottolineando il rischio legato a questo tipo di contenuti. Contestualmente, è emerso che una sua fotografia in abbigliamento intimo circola online, generando discussioni sulla veridicità e sulla diffusione di immagini non autentiche. La diffusione di materiale alterato e di fotografie compromettenti rappresenta un problema crescente nel panorama digitale.

Giorgia Meloni ha pubblicato sui social un'immagine deepfake che la ritrae in lingerie, denunciandone la pericolosità. Contrastare il fenomeno non è però affatto semplice.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Meloni e l’immagine in lingerie generata dall’IA: «I deepfake colpiscono tutti»«Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Leggi anche: Giorgia Meloni commenta le immagini deepfake che la ritraggono in lingerie: «Io posso difendermi. Molti altri no.» Contenuti di approfondimento Temi più discussi: I conti pubblici di Meloni tra propaganda e realtà: oltre il limite del 3% e la trappola della crescita zero; Carabiniere più longevo compie 109 anni, premier Meloni pubblica video della sorpresa dell'Arma; Libro e moschetto nel III millennio. Così il governo Meloni espelle la pace dalla scuola pubblica - Left; Meloni denuncia sui suoi social: una mia foto in sottoveste generata con l’AI per screditarmi. Meloni pubblica i suoi deepfake ma il problema della sua foto in lingerie è molto più complessoGiorgia Meloni ha pubblicato sui social un'immagine deepfake che la ritrae in lingerie, denunciandone la pericolosità ... fanpage.it Meloni: 'Girano mie foto false generate con l'IA, i deepfake sono pericolosi'Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l'intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso ... ansa.it “Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale (AI) e spacciate per vere da qualche solerte oppositore”, a scrivere queste parole in un post sui social è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che pubblica una foto - creat - facebook.com facebook Meloni ha cercato di sembrare meno complice davanti all’opinione pubblica italiana. Ma quando in Europa c’era da colpire davvero Israele, il suo governo, insieme a quello di Merz, ha bloccato tutto. Anche stavolta ha scelto la convenienza, invece del diritto i x.com