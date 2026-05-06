Meloni pubblica i suoi deepfake ma il problema della sua foto in lingerie è molto più complesso

Da fanpage.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni ha condiviso sui social un’immagine modificata digitalmente, in cui appare in lingerie, sottolineando il rischio legato a questo tipo di contenuti. Contestualmente, è emerso che una sua fotografia in abbigliamento intimo circola online, generando discussioni sulla veridicità e sulla diffusione di immagini non autentiche. La diffusione di materiale alterato e di fotografie compromettenti rappresenta un problema crescente nel panorama digitale.

Giorgia Meloni ha pubblicato sui social un'immagine deepfake che la ritrae in lingerie, denunciandone la pericolosità. Contrastare il fenomeno non è però affatto semplice.🔗 Leggi su Fanpage.it

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