Un bambino di 4 anni è morto dopo essere stato risucchiato dal bocchettone di una piscina. La famiglia aveva scritto una lettera alla premier, chiedendo miglioramenti sulla sicurezza delle piscine pubbliche. La madre ha richiesto interventi per prevenire incidenti simili. Dopo la richiesta, è arrivata una risposta ufficiale con una promessa di azioni concrete. La famiglia ha deciso di donare gli organi del bambino, che sono stati successivamente consegnati alle autorità competenti.

Nicoletta Sprecacè è la mamma di Matteo Brandimarti, bambino di 12 anni morto la notte del 9 aprile dopo che il giorno di Pasqua era stato risucchiato dal bocchettone di una piscina presente in un hotel. La donna aveva scritto una lettera a Giorgia Meloni che, dopo pochi giorni, ha risposto. In merito alla decisione della mamma di donare gli organi del figlio, la premier ha sottolineato: “Nel momento più buio avete testimoniato, con la vostra vita, che la morte non ha l’ultima parola e che l’amore è più forte dell’abisso. Siete un esempio per tutti”. La lettera di Nicoletta Sprecacè a Giorgia Meloni La risposta di Giorgia Meloni Bimbo morto risucchiato dal bocchettone in piscina, cosa era successo La lettera di Nicoletta Sprecacè a Giorgia Meloni Il 30 maggio Nicoletta Sprecacè aveva scritto una lettera a Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimbo morto risucchiato dal bocchettone in piscina, organi donati: Meloni risponde alla lettera della madre

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Bambino risucchiato dal bocchettone di una piscina a Rimini: è grave - Storie italiane 08/04/2026

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