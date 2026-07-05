Notizia in breve

Durante un’intervista, il presidente russo ha dichiarato che circa 5.000 soldati ucraini sono stati accerchiati sul fiume Stary Oskol, nel Donetsk. La comunicazione ha suscitato sorpresa, poiché non sono stati forniti dettagli aggiuntivi o conferme ufficiali sulla situazione. La dichiarazione arriva in un momento di tensione e di incertezza sulla condizione delle truppe coinvolte nel conflitto in Ucraina.