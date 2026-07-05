Putin accerchiati a Stary Oskol | lo Zar è in confusione mentale
Durante un’intervista, il presidente russo ha dichiarato che circa 5.000 soldati ucraini sono stati accerchiati sul fiume Stary Oskol, nel Donetsk. La comunicazione ha suscitato sorpresa, poiché non sono stati forniti dettagli aggiuntivi o conferme ufficiali sulla situazione. La dichiarazione arriva in un momento di tensione e di incertezza sulla condizione delle truppe coinvolte nel conflitto in Ucraina.
Un momento di confusione mentale o una strategia del caos? Vladimir Putin sconcerta il mondo quando, parlando della guerra in Ucraina nel corso di una intervista con l'emittente statale russa Vesti, annuncia che 5mila soldati ucraini sarebbero stati accerchiati sul fiume Stary Oskol, nel Donetsk. "Sono bloccati contro la riva sinistra". Peccato che il fiume Stary Oskol non esista. Esiste, piuttosto, un villaggio con quel nome nella regione di Belgorod. Oppure il fiume Oskol, che però come sottolinea il Corriere della Sera attraversa la regione di Kharkiv. Non solo. L' Ucraina ha smentito la conquista da parte di Mosca della strategica città ucraina di Kostyantynivka, roccaforte delle forze di Kiev nella regione orientale e tra gli obiettivi primari del Cremlino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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