Vladimir Putin vieta gli orologi di polso | cosa terrorizza lo Zar

Vladimir Putin ha emanato una direttiva che proibisce l’uso di orologi di polso durante le riunioni con il presidente russo. La disposizione riguarda sia modelli digitali che meccanici e si applica esclusivamente agli incontri riservati. La norma è entrata in vigore di recente e riguarda esclusivamente le situazioni ufficiali in cui il leader partecipa a incontri con altri membri del governo o collaboratori.

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Niente orologi da polso davanti a Vladimir Putin. Né digitali né meccanici. È la nuova disposizione entrata in vigore nelle riunioni riservate con il presidente russo. La misura – si legge su Repubblica - sarebbe stata adottata dal Servizio federale di protezione russo, l’Fso, e riguarderebbe ministri, funzionari, consiglieri, governatori e dirigenti che partecipano agli incontri con il capo del Cremlino. Secondo quanto riferito da fonti citate dalla stampa russa, il divieto sarebbe operativo da metà aprile. Gli orologi si aggiungono così alla lista degli oggetti già vietati durante gli incontri con Putin, dove da tempo cellulari, tablet e dispositivi elettronici non sono ammessi.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Vladimir Putin vieta gli orologi di polso: cosa terrorizza lo Zar ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Putin vieta gli orologi: il rischio di attacchi tecnologici al leader? Punti chiave Come possono un orologio e un cercapersone diventare armi letali? Quali tecnologie nascoste teme il Cremlino di trovare tra i... Teme di essere ucciso: così Putin ha vietato gli orologi da polso al suo staff durante le riunioniD'ora in avanti chi incontrerà il presidente Vladimir Putin non potrà indossare l'orologio da polso. Argomenti più discussi: Putin vieta gli orologi da polso in sua presenza: potrebbero essere usati per assassinarlo; Contro Vladimir Putin, criminale di guerra; Putin: il conflitto in Ucraina sta volgendo al termine, pronti a negoziare con la Ue; Le dichiarazioni di Putin, ottimista che il conflitto in Ucraina stia giungendo al termine. @KremlinRussia_E #Putin Essere Vladimir Putin significa portare un carico enorme sulle spalle con il sorriso stampato in faccia. La sua energia e la sua etica lavorativa servono da motivazione a chiunque voglia realizzare qualcosa nella vita. Tanto di cappell x.com Putin mette al bando gli orologi per il suo staff durante le riunioni per paura di essere ucciso, il motivoVladimir Putin, a metà aprile, ha imposto il divieto di indossare orologi da polso alle persone che lo circondano e anche il telefonino è bandito ... virgilio.it