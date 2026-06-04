Zelensky scrive a Putin | Incontriamoci per la pace E lo zar | Vieni tu a Mosca

Notizia in breve

Il presidente ucraino ha scritto a quello russo proponendo un incontro per discutere la pace. La risposta di Mosca è stata un invito a recarsi a Mosca. La comunicazione tra i leader avviene in un momento di tensione tra i due Paesi. La richiesta di dialogo è stata formulata pubblicamente, mentre la controparte ha risposto con un invito diretto. Nessuna delle parti ha annunciato ulteriori dettagli o date per un eventuale incontro.