Zelensky scrive a Putin | Incontriamoci per la pace E lo zar | Vieni tu a Mosca
Il presidente ucraino ha scritto a quello russo proponendo un incontro per discutere la pace. La risposta di Mosca è stata un invito a recarsi a Mosca. La comunicazione tra i leader avviene in un momento di tensione tra i due Paesi. La richiesta di dialogo è stata formulata pubblicamente, mentre la controparte ha risposto con un invito diretto. Nessuna delle parti ha annunciato ulteriori dettagli o date per un eventuale incontro.
Roma, 4 giugno 2026 – L’Europa cerca di uscire dall’impasse. Secondo l’agenzia Bloomberg, Parigi, Londra e Berlino starebbero vagliando l’ipotesi di avviare un serio negoziato di pace con Mosca, provando così a superare lo stallo in cui versa sia la mediazione statunitense, sia l’avanzata dell’esercito russo. Un obiettivo, quello della pace, da raggiungere nel minor tempo possibile dato che se il conflitto dovesse proseguire, considerate le ingenti perdite nel settore energetico causate dai raid russi, l’arrivo del prossimo inverno potrebbe fiaccare in maniera drammatica la resistenza ucraina, già usurata da oltre quattro anni di guerra.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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