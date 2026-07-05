Jannik Sinner ha superato Jenson Brooksby in tre set e si è qualificato per gli ottavi di finale a Wimbledon. La partita si è conclusa con la vittoria dell’italiano, che ora prosegue nel torneo sul campo in erba. Sinner sta migliorando le prestazioni rispetto alle precedenti partecipazioni ai Masters 1000, anche se non ha ancora raggiunto il livello di devastante mostrato in quei tornei.

Jannik Sinner prosegue il suo tentativo di difesa del titolo a Wimbledon battendo in tre set lo statunitense Jenson Brooksby e avanzando agli ottavi di finale sull’erba di Church Road nel terzo Slam della stagione. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. Puppo ha notato dei progressi rispetto ai primi due turni con Kecmanovic e Borges: “ Abbiamo visto un Sinner che sta andando nella direzione giusta, ci sono dei miglioramenti. Roddick dice che l’anno scorso Sinner commise solo 14 errori gratuiti di diritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Puppo: “Sinner sinora non è stato devastante come nei 5 Masters 1000 vinti, ma è nella direzione giusta”

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