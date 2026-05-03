Sinner trionfa a Madrid e passa alla storia | vinti 5 Masters 1000 consecutivi Battuto Zverev in un’ora

Jannik Sinner ha conquistato il suo primo titolo al torneo ATP Masters 1000 di Madrid, battendo in finale Zverev in un’ora. Con questa vittoria, ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva in un torneo di questa categoria, un record nella storia del circuito. La finale si è svolta senza complicazioni, con Sinner che ha mostrato un livello di gioco molto solido.

MADRID – Un Jannik Sinner perfetto trionfa per la prima volta in carriera al torneo Atp Masters 1000 di Madrid. L’altoatesino, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera in finale il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del ranking Atp e 2 del seeding, con il punteggio di 6-1, 6-2 in 57minuti. Per Sinner si tratta del quinto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno nella storia e del 28° titolo in carriera. Dalla settimana prossima Sinner sarà impegnato agli Internazionali Bnl d’Italia, unico Masters 1000 che manca alla sua straordinaria collezione di trofei. Grazie al trionfo di Madrid, a cui Sinner arrivava senza punti da difendere, l’azzurro è salito a quota 14.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sinner trionfa a Madrid e passa alla storia: vinti 5 Masters 1000 consecutivi. Battuto Zverev in un’ora Notizie correlate Non c’è storia a Madrid: Sinner asfalta Zverev e diventa il primo tennista di sempre a vincere cinque Masters 1000 consecutiviUno strepitoso Jannik Sinner si è aggiudicato la vittoria anche della finale del Master 1000 di Madrid. Sinner a Madrid per la Storia: oggi contro Zverev caccia al record dei 5 Masters 1000 consecutivi. Dove vederla in direttaJannik Sinner oggi, domenica 3 maggio, sfiderà Alexander Zverev nella finale dell'ATP Masters 1000 di Madrid. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sinner-Zverev, oggi finale a Madrid: orario, precedenti e dove vederla; Cobolli non si ripete: Zverev vince in due set e va in semifinale con Blockx; Sinner a Madrid per la Storia: oggi contro Zverev caccia al record dei 5 Masters 1000 consecutivi. Dove vederla in diretta; Zverev-Blockx diretta Masters 1000 Madrid: chi vince sfida Sinner in finale LIVE. Sinner conquista anche Madrid Battuto Zverev, ora Roma e ParigiJannik vince il quinto Masters 1000 consecutivo, è il primo tennista a riuscirci. Dopo Parigi, Indian Wells, Miami e Montecarlo ecco il trionfo nella capitale spagnola ... panorama.it Sinner batte Zverev e trionfa a Madrid: il nuovo distacco in classifica da AlcarazIl numero uno al mondo, tornato in vetta classifica dopo il successo di Montecarlo, allunga ulteriormente in classifica grazie al successo nella capitale spagnola ... corrieredellosport.it Dopo aver battuto Arthur Fils in semifinale al Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner affronterà Alexander Zverev nell'atto conclusivo del torneo. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/sinner-finale-madrid-zverev-orario-diretta-tv-875474.htmlutm_medium=Social facebook ULTIM'ORA TENNIS Atp 1000 Madrid, #Sinner sfiderà in finale #Zverev Il tedesco ha battuto Blockx in due set (6-2, 7-5) #SkySport #Tennis #SkyTennis x.com