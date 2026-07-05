La Regione Puglia ha stanziato un milione di euro per migliorare le attrezzature sportive e sostenere le attività paralimpiche nella regione. La somma è destinata all'acquisto di nuovi strumenti e alla promozione di eventi dedicati allo sport paralimpico. La decisione mira a rafforzare la partecipazione e l’inclusione degli atleti con disabilità, con interventi che riguardano strutture e programmi sportivi. La regione ha annunciato l’investimento attraverso un comunicato ufficiale.

La Regione Puglia Investe nello Sport: 1 Milione di Euro per il Sostegno Sportivo. BARI (ITALPRESS) – La Regione Puglia sta compiendo passi concreti per promuovere lo sviluppo del sistema sportivo regionale. Recentemente, sono state approvate le graduatorie di due Avvisi pubblici nell’ambito del Programma Operativo dello Sport 2026, per un totale di 1 milione di euro. L’intento è quello di rafforzare la pratica sportiva, migliorare le attrezzature delle realtà sportive pugliesi e incentivare l’inclusione sociale attraverso lo sport. Un Impegno per il Benessere e l’Inclusione Sociale. Questa iniziativa rappresenta un chiaro impegno della Regione nel promuovere lo sport come strumento di benessere, salute, inclusione e coesione sociale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Puglia: 1 milione di euro per potenziare attrezzature sportive e attività paralimpica.

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