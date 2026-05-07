Strutture e servizi per lo sport | 8,5 milioni di euro per potenziare le attività in Sicilia

Un decreto di 8,5 milioni di euro è stato pubblicato dall'assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo per finanziare interventi destinati alle strutture e ai servizi sportivi in Sicilia. La procedura permette alle Federazioni sportive dell’isola di presentare le richieste di contributo, in conformità con la legge regionale 8 del 1978. La cifra è destinata a sostenere attività e miglioramenti nelle strutture sportive locali.

Otto milioni e mezzo di euro per potenziare lo sport in Sicilia. L'assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo ha pubblicato il decreto e avviato la procedura con la quale le Federazioni sportive dell'Isola, ai sensi della legge regionale 8 del 1978, possono richiedere un.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Nuova sede a Miramare per il Centro per le Famiglie: 132 mila euro per potenziare i serviziLa giunta comunale ha approvato l'assegnazione dell'immobile comunale di via Losanna 10, nel quartiere di Miramare, come sede secondaria del Centro... Santarcangelo investe su sport e servizi: variazione di bilancio da 2 milioni di euro per la cittadellaVariazioni di bilancio per sport, municipio, interventi pubblici ed esenzioni Tari: questi i punti più significativi del Consiglio comunale di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nuovi spazi per la Casa della Comunità di Montefiorino, nodo centrale dell’innovazione sanitaria in Appennino; In commissione Sanità concluso l'esame della proposta di legge su Disciplina dei servizi e delle strutture socioassistenziali; Matrimoni e unioni civili, pubblicata la manifestazione di interesse per individuare nuove location; Nuovo volto per lo storico hotel Hilton di Milano: com'è cambiata la struttura dopo il restyling. Arma dei Carabinieri e Difesa Servizi firmano tre protocolli d’intesa per welfare, sanità e valorizzazione degli asset istituzionaliFirmati al Comando Generale dell’Arma tre protocolli d’intesa tra Arma dei Carabinieri e Difesa Servizi per welfare, sanità, foresterie e valorizzazione degli asset istituzionali. infodifesa.it Scuola, 30 milioni per strutture e servizi di solidarietàLa Regione Campania, nell'ambito del POR Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 6.3 CITTA’ SOLIDALI E SCUOLE APERTE, con Decreto Dirigenziale n. 273 del 30/05/2013 - di prossima pubblicazione ... regione.campania.it Schifani: "Incentiviamo la realizzazione di strutture e servizi, in particolare per i più giovani" - facebook.com facebook