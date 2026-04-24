Il 24 aprile 2026, un rappresentante della Lega ha comunicato che l'iniziativa del Capogruppo uscente si è estesa anche ai parchi comunali di Indicatore e Marchionna, dopo aver già coinvolto le aree di San Giuliano e Pescaiola. L’obiettivo è installare nuove attrezzature sportive per le comunità locali. La proposta riguarda la realizzazione di strutture nei parchi pubblici delle due zone.

Arezzo, 24 aprile 2026 – Rossi (Lega ): Attrezzature sportive a Indicatore e Marchionna «Dopo San Giuliano e Pescaiola continua l’iniziativa del Capogruppo uscente Lega Federico Rossi, che si è attivato per installare attrezzature sportiv e nei parchi comunali di Indicatore e Marchionna. "Nuove aree sportive attrezzate sono state create all'interno dei parchi comunali, grazie all'installazione di strutture permanenti destinate all'attività fisica all'aperto. Questi spazi si trovano presso il parco pubblico di Indicatore nella zona campo sportivo e in quello della Marchionna. Sono già accessibili gratuitamente a tutti coloro che desiderano praticare sport all'aria aperta.🔗 Leggi su Lanazione.it

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