Caso Huaweigate la commissione Ue chiede di revocare l'immunità a Fulvio Martusciello Ora tocca a Strasburgo
La commissione Affari giuridici del Parlamento europeo ha approvato la richiesta di revoca dell'immunità a Fulvio Martusciello, su indicazione della procura belga. La decisione ora passa a Strasburgo, che dovrà esaminare la richiesta. La procedura fa seguito a un'indagine in corso, senza ulteriori dettagli disponibili al momento. La revoca dell'immunità permetterà di proseguire con eventuali azioni legali.
La commissione Affari giuridici del Parlamento UE accoglie la richiesta della procura belga. Il capogruppo di Forza Italia e capo del partito in Campania: "Sono estraneo ai fatti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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