A 58 anni, una docente siciliana si è trasferita da Catania a Ginevra. Ora lavora come insegnante in Svizzera e dichiara di sentirsi più viva. Guadagna il doppio rispetto all’Italia e ha vissuto il cambiamento a partire dal suo trasferimento. La sua esperienza rappresenta un esempio di mobilità professionale oltre confine.

C’è un’immagine che Rosa Maria Falà non dimentica. Una docente siciliana con trent’anni di insegnamento alle spalle, abituata alle sue classi di francese nella periferia catanese, che si ritrova improvvisamente a correre da una scuola all’altra di Ginevra, fra tram perfettamente puntuali, gruppi di studenti di età diverse e livelli linguistici opposti, cercando di reinventare completamente il proprio modo di insegnare. “Mi sono detta: ma dove sono andata a finire?”, racconta a ilfattoquotidiano.it. “A quasi sessant’anni ho dovuto reinventarmi un lavoro”. Di solito, a 58 anni, molti colleghi iniziano a pensare alla pensione. Lei ha deciso invece di ripartire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Prof in Svizzera. “Da Catania mi sono trasferita a Ginevra a 58 anni. Qui mi sento viva e guadagno il doppio rispetto all’Italia”

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