Durante le prove del balletto in vista della puntata serale del Grande Fratello, una delle partecipanti ha espresso tutta la sua frustrazione, dicendo di averne abbastanza e chiedendo rispetto. La discussione si è accesa quando un'altra gieffina ha confessato di sentirsi insicura e di non piacersi nei movimenti, rivelando le difficoltà affrontate durante le esercitazioni con l'insegnante. La scena è stata ripresa in un video condiviso sui social, suscitando commenti tra gli utenti.

Nella casa del Grande Fratello i gieffini stavano provando il balletto per la puntata di stasera con Francesca Manzini insegnante, ma ad un certo punto Lucia Ilardo le ha confessato di sentirsi insicura nel ballo di non piacersi, avendo delle difficoltà nei movimenti. Francesca ha preso la pazienza e ha sbottato contro tutti: “Sai che . L'articolo Francesca sbotta durante le prove del balletto (VIDEO): “Mi sono rotta il caz*o, quando vorrete portarmi rispetto sto qui fuori. Mi ridi in faccia e.” proviene da. Potrebbe interessarti:. GF Vip, Manzini in lacrime (VIDEO): “Dimmi la verità, sono un ces*o? Todaro risponde: “Non credi in te stessa, ti sei lasciata andare.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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