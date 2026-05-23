È iniziata la fase regionale degli spareggi in prima categoria, con l’Intercomunale Monsummano che affronta il Pomarance in una partita decisiva. La stagione del calcio dilettantistico sta per concludersi, con molte società che stanno già preparando la prossima stagione e concentrandosi sugli acquisti di mercato.

La stagione del calcio dilettantistico è ormai agli sgoccioli, con diverse società che sono già al lavoro per pianificare la prossima stagione dedicandosi al calciomercato. Ma ci sono ancora verdetti tutt’altro che secondari da assegnare per le compagini di Pistoia e provincia tra Prima e Terza Categoria. Iniziando dal Monsummano, che dopo il secondo posto nel girone B di Prima Categoria alle spalle dell’AM Aglianese sogna ancora il pronto ritorno in Promozione ad un anno dalla retrocessione. Gli uomini di coach Panati sono riusciti a far scattare la ’forbice’ sulla Pietà 2004 terza classificata, vincendo i playoff del raggruppamento senza nemmeno giocarli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima categoria: al via la fase regionale degli spareggi. L’Intercomunale Monsummano si gioca tutto contro il Pomarance

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