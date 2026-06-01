PRIMA CATEGORIA Galluzzo spietato Lucca si arrende Ora la finalissima col Monsummano
L'Audace Galluzzo ha battuto l’Atletico Lucca 2-0 e si prepara a disputare la finalissima contro il Monsummano. La partita si è conclusa con due gol segnati dai padroni di casa, che hanno controllato il match dall'inizio alla fine. La formazione di casa ha schierato Volpi tra i pali e ha effettuato diversi cambi nel corso del secondo tempo, con Acciai, Maiorana e Terzani che sono entrati a partita in corso.
AUDACE GALLUZZO 2 ATLETICO LUCCA 0 AUDACE GALLUZZO: Volpi, Ammannati, Burgnich (84’ Acciai), Bargioni (88’ Maiorana), Chiavacci, Verdi, Vecchi (80’ Terzani), Santucci, Varone (71’ Baccini), Rosi, Di Biasi (67’ Daka). All. Perini. ATLETICO LUCCA: Agozzino, Saquella (87’ Sarti), Lucchesi, Espeche, Fazzi, Casini (70’ Stefani), Dal Porto (62’ Centoni), Dal Poggetto (70’ Berrettini), Tersigni, Tabarrani, Secchi. All. Fanucchi. Arbitro: Bertilone sez. Pontedera. Reti: 19’ Santucci, 57’ Rosi. MONTELUPO - L’Audace Galluzzo nella semifinale play off regionale batte 2-0 l’Atletico Lucca avvicinandosi ancora di più al sogno Promozione. Un gol per tempo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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