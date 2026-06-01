prima categoria galluzzo spietato lucca si arrende ora la finalissima col monsummano

Notizia in breve

L'Audace Galluzzo ha battuto l’Atletico Lucca 2-0 e si prepara a disputare la finalissima contro il Monsummano. La partita si è conclusa con due gol segnati dai padroni di casa, che hanno controllato il match dall'inizio alla fine. La formazione di casa ha schierato Volpi tra i pali e ha effettuato diversi cambi nel corso del secondo tempo, con Acciai, Maiorana e Terzani che sono entrati a partita in corso.