Il prezzo di benzina e gasolio in autostrada supera i 2 euro al litro, dopo che il governo non ha prorogato il taglio delle accise. I prezzi al distributore sono in aumento rispetto ai periodi con lo sconto, influenzando il costo complessivo del pieno.

Il Governo non ha prorogato il taglio delle accise e i prezzi al distributore iniziano a risalire. Gasolio e benzina costano di più, soprattutto in autostrada dove oscillano sui 2 euro al litro. Fare un pieno costerà fino a 3 euro in più ora che le accise sono tornate a incidere per 5 centesimi al litro, più l’Iva, sul costo del carburante. Lo Stato monitora i prezzi per evitare la speculazione, ma il settore punta il dito contro il commercio illegale. Stop al taglio delle accise Scaduto, e non rinnovato, il taglio delle accise, il prezzo di diesel e benzina è tornato a crescere. Il 3 luglio il Governo ha deciso di non proseguire con il taglio e già dal giorno dopo i prezzi hanno iniziato a salire. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Prezzo di benzina e gasolio in aumento per lo stop al taglio delle accise, quanto costa il pieno in autostrada

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Benzina e Diesel: Stop al taglio accise il 22 Maggio Ecco quanto potrebbero aumentare i prezzi

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Da oggi lo sconto sulle accise di benzina e diesel non c’è più. Il governo ha deciso di non prorogare il taglio perché da oltre 20 giorni cala il costo. La scelta di non prorogarlo è quella giusta, ma per ragioni che vanno oltre il calo del prezzo x.com

Fatto benzina ancora al vecchio prezzo. reddit

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