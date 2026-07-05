Prezzo di benzina e gasolio in aumento per lo stop al taglio delle accise quanto costa il pieno in autostrada

Da virgilio.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo di benzina e gasolio in autostrada supera i 2 euro al litro, dopo che il governo non ha prorogato il taglio delle accise. I prezzi al distributore sono in aumento rispetto ai periodi con lo sconto, influenzando il costo complessivo del pieno.

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Il Governo non ha prorogato il taglio delle accise e i prezzi al distributore iniziano a risalire. Gasolio e benzina costano di più, soprattutto in autostrada dove oscillano sui 2 euro al litro. Fare un pieno costerà fino a 3 euro in più ora che le accise sono tornate a incidere per 5 centesimi al litro, più l’Iva, sul costo del carburante. Lo Stato monitora i prezzi per evitare la speculazione, ma il settore punta il dito contro il commercio illegale. Stop al taglio delle accise Scaduto, e non rinnovato, il taglio delle accise, il prezzo di diesel e benzina è tornato a crescere. Il 3 luglio il Governo ha deciso di non proseguire con il taglio e già dal giorno dopo i prezzi hanno iniziato a salire. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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