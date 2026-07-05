Prevenzione e contrasto dei crimini informatici firmata l’intesa

È stato firmato un protocollo tra la Polizia Postale e l’amministratore di Umbragroup Spa per rafforzare la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi. L’accordo prevede azioni congiunte per migliorare la sicurezza cibernetica e proteggere i sistemi digitali delle aziende. La firma è avvenuta tra il dirigente del centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale per l’Umbria e il rappresentante di Umbragroup Spa.

Intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi. Siglato il protocollo tra il dirigente del centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale per l’Umbria, Francesco Verduci e l’amministratore delegato di Umbragroup Spa Matteo Adolfo Notarangelo. Il protocollo prevede una collaborazione volta alla condivisione e all’analisi di informazioni utili a prevenire e contrastare eventuali attacchi o danneggiamenti informatici, alla segnalazione di emergenze relative a vulnerabilità dei sistemi e allo sviluppo di attività di comunicazione per fronteggiare le situazioni di emergenza. Tutelare i dati sensibili e salvaguardare la continuità dell’erogazione dei servizi sono gli obiettivi principali dell’accordo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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