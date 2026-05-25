Giornata internazionale dei minori scomparsi la polizia rinnova il proprio impegno nella prevenzione e il contrasto
In occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi del 25 maggio, la polizia di Stato ha ribadito il proprio impegno nelle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno. Sono state annunciate campagne di sensibilizzazione, interventi investigativi e iniziative di prossimità per tutelare i minori e contrastare le scomparse.
In occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi del 25 maggio, la polizia di Stato rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno delle scomparse di minori, attraverso attività investigative, campagne di sensibilizzazione e iniziative di prossimità. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Morgen kranslegging op Internationale Dag voor de Rechten van de Mens - ABC
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25 Maggio: Giornata Internazionale dei Minori Scomparsi. Campagna di informazione della Polizia di Stato x.com
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