Giornata internazionale dei minori scomparsi la polizia rinnova il proprio impegno nella prevenzione e il contrasto

Notizia in breve

In occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi del 25 maggio, la polizia di Stato ha ribadito il proprio impegno nelle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno. Sono state annunciate campagne di sensibilizzazione, interventi investigativi e iniziative di prossimità per tutelare i minori e contrastare le scomparse.