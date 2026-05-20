Sicurezza nei porti | accordo per prevenire e contrastare i crimini informatici

Da brindisireport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, nella sede di Bari dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, si è tenuto un incontro tra il presidente e il dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica puglia della Polizia di Stato. Durante l'incontro è stato firmato un accordo volto a rafforzare le misure di prevenzione e contrasto ai crimini informatici nei porti. L’intesa mira a migliorare la collaborazione tra le istituzioni coinvolte per garantire la sicurezza delle infrastrutture portuali.

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BRINDISI - Nella mattinata di oggi, mercoledì 20 maggio, nella sede di Bari dell'Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico meridionale (AdSpmam), il presidente, Francesco Mastro, e il dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica puglia (Cosa) della Polizia di Stato, Marco De. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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