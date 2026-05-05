Gabriele Piazza chi è l' amichevole influencer di quartiere che smonta i pregiudizi sui social e al teatro

Attore, autore, attivista e da pochissimo anche scrittore. Con 237mila followers su Instagram, 97mila su TikTok, Gabriele Piazza è uno dei content creator romani più seguiti del momento. Ha trasformato i social in un palcoscenico dove ironia e impegno convivono, dove tratta tematiche taglienti.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Donelli Gabriele. . GABRIELE DONELLI CLAUDIO MONTEVERDI GIARDINI DI PIAZZA ROMA CREMONA - facebook.com facebook