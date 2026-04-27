Don Angelo ha riferito di aver subito abusi da parte di un prete durante il periodo in seminario da minorenne. Ha dichiarato che l’autore di quegli atti è oggi un vescovo. Il sacerdote ha anche affermato di non essere mai stato ascoltato dalle autorità ecclesiastiche riguardo a quanto accaduto. La sua testimonianza è stata resa nota in un contesto pubblico, sollevando attenzione sulla vicenda.

Nel corso di una puntata di Fuori dal Coro un prete, don Angelo, ha denunciato di aver subito abusi sessuali in seminario da minorenne da parte di un rettore che oggi è diventato vescovo. Il sacerdote riferisce di essere stato ignorato per trent’anni dalle gerarchie ecclesiastiche, mentre il suo presunto abusatore faceva carriera. La denuncia di don Angelo Don Angelo ha affidato alle telecamere di Fuori dal Coro un racconto di violenze e silenzi che dura da trent’anni. I fatti risalgono al periodo in cui il sacerdote frequentava il seminario minore e aveva solo 13 o 14 anni. Secondo la sua testimonianza, gli abusi sessuali sarebbero avvenuti per mano del rettore della struttura, un uomo che oggi, nonostante le ripetute denunce, ricopre la carica di vescovo in una diocesi del Centro Italia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Don Angelo denuncia che "il prete che mi ha abusato è diventato vescovo, non sono mai stato ascoltato"

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