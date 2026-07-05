Preso a pallonate e colpito con bottiglie di vetro | gruppo di ragazzi si accanisce contro un gabbiano e lo uccide scoppia la polemica a Gallipoli

Da ilfattoquotidiano.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un gruppo di ragazzi ha colpito un gabbiano con palloni e bottiglie di vetro, causando la morte dell’animale. L’episodio si è verificato in una zona di Gallipoli, attirando l’attenzione dopo la diffusione delle immagini.

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Un gruppo di ragazzi che calcia violentemente un pallone e scaglia bottiglie di vetro nell’oscurità, utilizzando come bersaglio un gabbiano, animale incapace di difendersi. L’episodio di maltrattamento, denunciato dai volontari della sezione provinciale di Lecce dell’Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali), è avvenuto intorno all’una di notte nella zona del porto di Gallipoli. L’uccello, centrato ripetutamente dai lanci e dai colpi, ha riportato traumi multipli che ne hanno causato il decesso poco dopo il trasferimento in una struttura di soccorso, sollevando una ferma condanna da parte della comunità locale per la gratuità e la violenza dell’azione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

preso a pallonate e colpito con bottiglie di vetro gruppo di ragazzi si accanisce contro un gabbiano e lo uccide scoppia la polemica a gallipoli
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