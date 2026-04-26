Un grande squalo mako si è avvicinato a una barca da diporto a Gallipoli, nel Salento, ferito e agitato. L’animale ha colpito lo scafo dell’imbarcazione, provocando paura tra i presenti. L’incidente è avvenuto durante una battuta di pesca e ha coinvolto uno squalo di dimensioni considerevoli, che si è mostrato aggressivo dopo aver subito ferite. Nessuno a bordo è rimasto ferito.

Roma, 26 aprile 2026 - Tra la paura e l’incredulità è quanto hanno provato a bordo un'imbarcazione da diporto impegnata in una battuta di pesca si è ritrovata sotto attacco da parte di un grande squalo adulto mako, ferito e nervoso. Lo spaventoso incontro è avvenuto al largo di Gallipoli. A bordo si trovavano alcuni amici usciti per una battuta di pesca. Tra loro c’era Giuseppe Zacà che ha raccontato l’episodio e diffuso il video sui social. Grosso Squalo Mako urta la prua di un motoscafo al largo di Gallipoli durante una battuta di pesca. Nessun ferito, ma paura a bordo. Preoccupazione per un esemplare di grandi dimensioni vicino alla costa. La notizia: https:t.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Salento, un grande squalo mako se la prende con una barca a Gallipoli. “Era ferito, ha colpito lo scafo”

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