Scritte contro gli Alpini scoppia la polemica | Salis si dissoci

Nella mattina di oggi, nel centro storico di Genova, sono apparse diverse scritte contro gli Alpini, in vista dell'Adunata Nazionale prevista dall’8 al 10 maggio. Tra i messaggi comparsi ci sono frasi come “Alpini e militari molestie seriali” e “Attenzione Alpini molestatori in città”. La polemica si accende in vista dell’evento che richiama molti partecipanti e ha suscitato reazioni da parte di alcuni rappresentanti militari.

“Alpini e militari molestie seriali”, “Attenzione Alpini molestatori in città”, “Remigriamo gli Alpini”: sono solo alcune delle scritte che sono comparse stamattina nel centro storico di Genova contro l'Adunata Nazionale degli Alpini che arriverà a Genova dall'8 al 10 maggio. E la polemica è.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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