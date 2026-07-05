prende il via il festival del sole grande parata con 3mila atleti

Alle 21 a Riccione si apre il Festival del Sole con una parata di oltre 3.000 atleti provenienti da sedici paesi. La manifestazione internazionale di ginnastica non competitiva durerà fino al 10 luglio, includendo performance e workshop.

Con una spettacolare parata di oltre tremila atleti, provenienti da sedici Paesi, questa sera alle 21 a Riccione prende il via il Festival del Sole, kermesse internazionale di ginnastica non competitiva che tra performance e workshop si protrarrà fino al 10 luglio. Le rappresentanze degli Stati aderenti sfileranno lungo i viali Dante e Ceccarini per poi raggiungere piazzale Roma, dove si terrà il galà di apertura. Su iniziativa della commissione Pari opportunità del Comune di Riccione, durante la serata si esibirà anche Giusy Sbaglio, stella della paradance. Da domani a giovedì 9, ogni sera dalle 20,30 alle 23 gli atleti si esibiranno in contemporanea nelle tre arene allestite nei piazzali Roma e Aldo Moro, nonché nell’area del pattinaggio, nei Giardini Montanari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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