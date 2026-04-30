Il furgone prende fuoco traffico a singhiozzo sull’autostrada del Sole

Un incendio ha coinvolto un furgone sulla carreggiata sud dell’autostrada del Sole, nel tratto umbro vicino a Orvieto. L’incendio ha provocato rallentamenti e congestioni nel traffico, con le auto che si sono accumulate lungo la corsia. Le forze di emergenza sono intervenute sul posto, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incendio o eventuali feriti.

Traffico a singhiozzo per l’incendio di un furgone nella carreggiata sud lungo il tratto umbro dell’autostrada del Sole nei pressi di Orvieto. Secondo quanto ricostruito dai vigli del fuoco – intervenuti sul posto con gli agenti della polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia –.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Paura sull’autostrada, furgone prende fuoco: distrutto dalle fiammeCortona, 26 febbraio 2026 – Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi per l'incendio di un autofurgone lungo l'Autostrada del... Leggi anche: Furgone in fiamme sull'Autostrada A1, Vigili del Fuoco in azione